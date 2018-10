En østerriksk kvinne som fikk bot for å ha kalt profeten Muhammed pedofil, har ikke fått medhold i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

EMD konkluderte torsdag med at boten ikke krenker kvinnens ytringsfrihet.

Tidligere er boten blitt opprettholdt i en østerriksk ankedomstol. EMD mener domstolene i Østerrike har klart å balansere hensynene til kvinnens ytringsfrihet og andres religiøse følelser.

Kvinnen holdt i 2008 og 2009 seminarer om islam for det høyrepopulistiske Frihetspartiet. Her omtalte hun en av profeten Muhammeds koner, Aisha.

Ifølge islamske kilder var hun et barn da ekteskapet ble inngått tidlig på 600-tallet. At mindreårige ble giftet bort, var forholdsvis utberedt i en rekke deler av verden i middelalderen.

Kvinnen, som holdt islam-seminarer for Frihetspartiet, hevdet at ekteskapet viste at Muhammed var pedofil. Hun ble senere ilagt en bot på 480 euro pluss sakskostnader for å ha kommet med nedsettende uttalelser om religiøs lære.

