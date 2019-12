Problemer for Boeings nye romfartøy

Boeings nye romfartøy Starliner har fått problemer etter avgang fra Cape Canaveral. Det er ikke kommet inn i den planlagte banen.

Dette opplyser Boeing på Twitter. Selskapet skriver at de har kontroll over fartøyet, og at de nå vurderer hva de skal gjøre videre.

Oppskytingen skjedde med en Atlas V-rakett. Den ubemannede kapselen ble koblet fra bæreraketten som planlagt etter oppskytingen, og alt så i starten ut til å gå som det skulle.

Mye står på spill for Boeing, som sliter med en omdømmekrise i kjølvannet av ulykkene med 737 MAX-flyene. Det er første gang Starliner testes i verdensrommet.

(©NTB)