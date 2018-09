IMF gir Argentina ekstra lån

Det internasjonale pengefondet (IMF) øker lånet til Argentina fra 50 til 57 milliarder amerikanske dollar, fra drøyt 400 til 463 milliarder norske kroner.

På en pressekonferanse onsdag sa finansminister Nicolas Dujovne at å utvide lånet med 14 prosent vil gjøre det mulig for Argentina å legge den siste turbulente tiden bak seg. Han uttalte seg sammen med IMF-direktør Christine Lagarde parallelt med FNs hovedforsamling i New York.

Lagarde sier målet med lånet er å hjelpe Argentina å håndtere utfordringene det står overfor og å støtte de mest sårbare i samfunnet.

Argentina sikret lånet på 50 milliarder dollar i juni. I første omgang fikk det utbetalt 15 milliarder, og i august ble de enige med IMF om å framskynde utbetalingen av de resterende 35 milliardene, som egentlig skulle betales ut over de kommende tre årene.

Den nye avtalen innebærer at Argentina innen utgangen av 2019 vil ha fått utbetalt 36,2 milliarder dollar.

Avtalen må fremdeles få endelig godkjenning av IMFs styre.

Argentina har opplevd alvorlig tørke, sliter med rekordhøy inflasjon og verdien av landets valuta er halvert mot amerikanske dollar i år. Tidligere denne uka gikk landets sentralbanksjef Luis Caputo overraskende av etter bare tre måneder i jobben.

