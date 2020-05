India forlenger koronatiltakene

India forlenger den nasjonale stengningen for å hindre smittespredning med to uker, opplyser regjeringen i landet.

En stengning for å begrense pandemien ble innført i det enorme landet 25. mars. Planen var at tiltakene skulle vare fram til 4. mai, men nå er altså sluttdatoen utsatt med to uker.

Indiske myndigheter sier stengningen har ført til store framskritt i arbeidet med å senke farten på smittespredningen.

Regjeringen har også lagt fram nye retningslinjer for å regulere både økonomisk aktivitet og annen aktivitet i perioden. Det er innført et system der regionene deles inn i røde, grønne og oransje soner, basert på smittetrykket i områdene.

I de grønne og oransje sonene trappes smitteverntiltakene ned. I røde soner vil strenge tiltak fortsatt opprettholdes.

Fly- og togreiser og reiser mellom delstatene langs veiene vil fortsatt være forbudt. Så langt er det registrert rundt 35.000 tilfeller av covid-19 i India, og rundt 1.200 har mistet livet.

Landet ligger imidlertid langt nede på lista når det gjelder testing, med bare 654 gjennomførte tester per million innbyggere.

