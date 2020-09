India har passert Brasil i antall koronatilfeller – kun USA har flere

India har passert Brasil og er med sine 4,2 millioner bekreftede tilfeller det landet med nest flest koronasmittede i verden.

India har nå registrert over 4.204.600 smittetilfeller siden pandemien brøt ut mens Brasil har 4.137.600, ifølge Worldometers tall mandag. Kun USA, med sine over 6,4 millioner smittede, har flere tilfeller.

Det indiske helsedepartementet opplyste mandag også om 1.016 nye dødsfall som følge av koronaviruset. Totalt er 71.642 personer i India bekreftet døde som følge av koronaviruset, 55.000 færre enn i Brasil.

Til tross for at India i over en måned har vært det landet i verden med fleste nye bekreftede smittetilfeller, har regjeringen i landet presset på for å gjenåpne landet. Mandag startet enkelte av metrotogene i hovedstaden New Delhi å gå igjen.

