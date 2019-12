India stenger internett i nordøst – protestene mot ny lov fortsetter

Indiske myndigheter har stengt nettilgangen i byen Guwahati nordøst i landet, mens tusenvis samler seg til nye protester mot en omstridt statsborgerskapslov.

Loven ble fredag godkjent av Indias president Ram Nath Kovind. Den åpner for at ikke-muslimer fra naboland kan få indisk statsborgerskap, og blir kritisert for å diskriminere muslimer. Samtidig frykter mange indere at loven vil gi statsborgerskap til mange innvandrere fra nabolandet Bangladesh.

FNs menneskerettighetskontor kaller loven for «grunnleggende diskriminerende» og ber indiske myndigheter behandle den på nytt, ifølge Reuters.

Gatekamper i New Delhi

Fredag ble det meldt om sammenstøt mellom politiet og tusenvis av studenter i hovedstaden New Delhi. Uroen har ført til at Japans statsminister Shinzo Abe har avlyst et besøk i byen.

I Guwahati har tusenvis av demonstranter samlet seg i sentrum av byen, men foreløpig er det ikke meldt om sammenstøt med opprørspoliti, som er sterkt til stede.

Guwahati er den største byen i Assam, en av de indiske delstatene som grenser mot Bangladesh. En lokal tjenestemann har opplyst at tilgangen til internett er kuttet i byen, noe som bekreftes av en AFP-journalist.

Skjøt med skarpt

Torsdag skjøt politiet med skarpt mot tusenvis av demonstranter både i Guwahati og andre steder. To demonstranter ble drept, og flere andre såret.

Indias hindunasjonalistiske regjeringen sier at loven skal beskytte minoriteter fra Bangladesh, Pakistan og Afghanistan. Den ble vedtatt av nasjonalforsamlingen onsdag denne uken.

I delstaten Meghalaya blir det meldt at også mobilnettet er kuttet. Torsdag kveld ble det innført portforbud i deler av byen Shillong, som er delstatens administrative senter. Også denne delstaten grenser mot Bangladesh.

(©NTB)