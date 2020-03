India stenger Taj Mahal for besøkende

Taj Mahal stenges for publikum, i første omgang fram til utgangen av mars. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

India vil stenge det ikoniske landemerket Taj Mahal for besøkende som et tiltak for å begrense spredning av koronaviruset.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Indias turistminister Prahlad Patel opplyste mandag at alle monumenter og museer som det kreves billetter for, stenges fram til 31. mars. De aller fleste skoler og underholdningssteder, deriblant kinoer, er allerede stengt over hele landet, som har 1,3 milliarder mennesker. India har så langt meldt om 129 bekreftede tilfeller av virussmitte og to dødsfall. (©NTB)

Reklame Opptil 70 prosent hos Anton Sport