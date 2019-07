India: To døde og over 40 fanget under sammenrast bygning

To personer mistet livet og over 40 er fanget under ruinene av en fire etasjers bygning som har rast sammen i den indiske storbyen Mumbai.

– To personer er bekreftet døde og over 40 ligger under ruinene, sier katastrofemyndighetenes talsmann Tanaji Kamble. Fem andre, blant dem to barn, er reddet og fraktet til sykehus, opplyser Kamble. Leilighetsbygningen i bydelen Dongri i Mumbai på Indias vestkyst kollapset tirsdag i kraftig regnvær. – Bygningskollapsen hørtes ut som et jordskjelv og vi hastet av gårde til stedet for å finne ut hva som hadde skjedd, sier en lokal innbygger til fjernsynsstasjonen NDTV. En annen innbygger i området sier bygningen var over 100 år gammel og forfallen, og at det bodde ti familier der. Bygninger og murer raser jevnlig sammen i India i kraftig regnvær under monsunsesongen. Tidligere denne måneden døde 29 personer da en vegg kollapset i byen. Søndag mistet 14 personer, blant dem soldater, livet da en bygning raste sammen under kraftig regnvær i byen Solan nord i landet. (©NTB)