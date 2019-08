Indias regjering vil fjerne spesielle rettigheter for Kashmir

Regjeringen i India vil fjerne en grunnlovsparagraf som slår fast at den indiske delen av Kashmir skal ha spesielle rettigheter og stor grad av selvstyre.

Et dekret om opphevelsen av paragrafen er blitt undertegnet, sa innenriksminister Amit Shah i den indiske nasjonalforsamlingen mandag.

Ifølge Shah vil beslutningen tre i kraft umiddelbart. Endringen opphever spesielle rettigheter for innbyggerne i delstaten Jammu og Kashmir.

Grunnlovsendringen gjør at folk fra andre deler av India heretter kan kjøpe eiendom i Kashmir. De vil også kunne søke på lokale offentlige stillinger.

I tillegg foreslår regjeringen at delstaten Jammu og Kashmir skal deles i to nye regioner. Den ene skal fortsatt hete Jammu og Kashmir, mens den andre får navnet Ladakh og skal styres direkte av regjeringen i New Delhi.

Flere titusen indiske soldater ble sendt til Kashmir i forrige uke, angivelig som følge av en terrortrussel. Myndighetene har også satt opp piggtrådsperringer på veier i området og kuttet internettilgangen via mobiltelefoner.

Kashmir, hvor befolkningen hovedsakelig er muslimsk, er delt mellom India og Pakistan. Begge landene gjør krav på hele området.

Kritikere mener opphevelsen av den indiske grunnlovsparagrafen vil åpne for at folk fra andre deler av India kan flytte til den indiske delen av Kashmir og endre befolkningssammensetningen her.

