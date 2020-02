Indias regjeringsparti fikk bank i valget i New Delhi

Partiet Aam Aadmi (AAP) ligger an til en overlegen seier i New Delhi, mens det hindunasjonalistiske regjeringspartiet BJP går på et gedigent nederlag.

Foreløpige resultater fra lokalvalget viste tirsdag at AAP – Partiet for vanlige mennesker – har sikret seg 63 av de 70 plassene i delstatsforsamlingen, mens de sju siste plassene går til BJP. AAP ble dannet som en antikorrupsjonsbevegelse i 2012 og kjemper for bedre infrastruktur og velferdstjenester i den indiske hovedstaden. Også i 2015 vant partiet overlegent. Valget ble regnet som en test for statsminister Narendra Modi og regjeringens nye statsborgerskapslov, som er blitt sterkt kritisert for å marginalisere landets muslimer. (©NTB)