Indias statsminister hyller omstridt Kashmir-beslutning

I en tale på Indias uavhengighetsdag hyllet statsminister Narendra Modi beslutningen om å oppheve rettigheter og selvstyre i den omstridte regionen Kashmir.

– Visjonen om én nasjon og én grunnlov er nå blitt virkelighet. Og det er India stolt av, sa Modi i talen han holdt i hovedstaden New Delhi torsdag.

Tidligere denne måneden besluttet Modis regjering å oppheve en paragraf i grunnloven som sikret delvis selvstyre og spesielle rettigheter for den indiske delen av Kashmir.

Modi hevder at den gamle ordningen la til rette for korrupsjon i Kashmir. I tillegg mener han at kvinner ble urettferdig behandlet i et system som skulle hindre at folk fra andre deler av India flyttet til Kashmir og kjøpte opp land.

Mens Modi og hans regjering gleder seg, har Pakistan reagert svært sterkt på Kashmir-endringen. Kashmir, hvor befolkningen hovedsakelig er muslimsk, er delt mellom India og Pakistan – og begge landene gjør krav på hele området.

Pakistans statsminister Imran Khan har sammenlignet Modi-regjeringen med Nazi-Tyskland og sier han frykter etnisk rensing i den indiske delen av Kashmir.

Onsdag varslet Khan at Pakistan vil kjempe «til siste slutt» hvis India utøser en ny militær konflikt i det omstridte fjellområdet.

Striden om Kashmir har tidligere utløst flere kriger og en lang rekke militære sammenstøt mellom India og Pakistan. Begge landene har i dag atomvåpen.

(©NTB)