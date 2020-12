Indisk diplomat kalt inn på teppet i Pakistan

Pakistan har kalt en indisk toppdiplomat inn på teppet. Årsaken er angivelige brudd på våpenhvileavtalen i Kashmir og målrettede angrep på FN-observatører.

– Hendelsen var et åpenbart brudd på internasjonale normer og prinsippene i FN-pakten, understreker Pakistans utenriksdepartement i en kunngjøring.

Fredag anklagde landet indiske sikkerhetsstyrker for å med vilje ha åpnet ild mot et FN-kjøretøy med to observatører. Hendelsen skal ha funnet sted på pakistansk side av Kashmir-regionen, som er delt mellom de to landene.

Observatørene ble ikke skadd.

– I år har India stått bak 2.992 brudd på våpenhvileavtalen, noe som har forårsaket 27 dødsfall og såret 249 sivile, sa en talsperson ved Pakistans utenriksdepartement fredag.

(©NTB)

Reklame De skal ringe minst 40 Lotto-millionærer på lørdag