Indisk politiker møtte opp i nasjonalforsamlingen utkledd som Hitler

En indisk politiker møtte opp i nasjonalforsamlingen utkledd som Adolf Hitler. Målet med stuntet var å få penger til å utvikle hans delstat sør i India.

Politikeren Naramalli Sivaprasa var ikledd en kakifarget frakk med hakekorsbind rundt armen. Han hadde tegnet en bart over overleppa og gjorde også nazihilsen for fremmøtte medier.

Hendelsen fant sted torsdag.

Sivaprasa sa han med kostymet ville sende en beskjed til statsminister Narendra Modi om å ikke følge i Hitlers fotspor. Han klaget over at Modi hadde brutt et løfte om å gi ekstra midler til hans delstat Andhra Pradesh.

– Han forstår ikke hva folket vil ha, og jeg oppfordrer ham til å ikke være som Hitler, sa Sivaprasa.

Han har også tidligere forsøkt å få fram ulike budskap ved å kle seg, blant annet som en bonde og som kvinne.

