Indiske hindunasjonalister frifunnet for opptøyene i 1992

Lederne i det hindunasjonalistiske BJP-partiet i India er frifunnet for anklager om at de trakk i trådene under opptøyene som kostet over 2.000 liv i 1992.

Titusenvis av tilhengere av Bharatiya Janata-partiet (BJP) og andre hindunasjonalistiske grupper, væpnet med hakker og spader, gikk i 1992 til angrep mot Babri Masjid-moskeen i byen Ayodhya og jevnet den 430 år gamle bygningen med jorda. Hendelsen utløste omfattende opptøyer og sammenstøt som kostet over 2.000 mennesker livet. Mobben som rev moskeen, ble angivelig ledet av BJPs ledere, blant dem tidligere visestatsminister Lal Krishna Advani og partiets tidligere president Murli Manohar Joshi og partitoppen Uma Bharti. De tre, sammen med rundt 30 andre tidligere BJP-ledere, ble tiltalt for sammensvergelse og oppmuntring til vold. En domstol Lucknow frifant dem imidlertid og slo fast at det ikke foreligger tilstrekkelig med beviser mot BJP-lederne. – Det var antisosiale elementer som rev bygningen. De anklagede lederne forsøkte å stanse disse menneskene, sa dommeren da han leste opp kjennelsen. – Lydopptakene fra talene de holdt, var heller ikke tydelige. Alle de anklagede er frifunnet, sa dommeren. Rettssaken mot BJP-lederne har pågått i snart tre tiår og 17 av de tiltalte døde før kjennelsen var klar. Opposisjonen og muslimske grupper i India kritiserer rettens avgjørelse og varsler anke. (©NTB)

