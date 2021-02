Indiske kjendiser ber Rihanna og Greta Thunberg holde seg unna bondekonflikten

Flere indiske kjendiser raser mot den amerikanske artisten Rihanna og klimaaktivisten Gretha Thunberg etter at de kommenterte de pågående bondeprotestene.

– Hvorfor prater vi ikke om dette?! skriver Rihanna til sine over hundre millioner følgere på Twitter.

Hun har også lenket til en nyhetsartikkel om at internett er stengt for titusener av indiske bønder som siden november har slått leir ved hovedstaden New Delhi for å protestere mot en reform som de frykter vil føre til at de vil tjene langt mindre på varene sine.

Greta Thunberg har også tvitret og delt en artikkel med samme tema.

– Vi står sammen med bondeprotestene i solidaritet, lyder kommentaren.

Den indiske cricket-stjernen Tendulkar er ikke imponert.

– Ytre krefter må gjerne se på, men ikke delta, skriver han på Twitter og fastslår at spørsmålet kun angår India.

Bollywood-stjernen Kangana Ranaut, som støtter statsminister Narendra Modi, går så langt som å kalle demonstrantene «terrorister». Hun stempler også Rihanna som en tulling.

