Indiske soldater drept i sammenstøt på Kinas grense

Tre indiske soldater er drept i et sammenstøt i Ladakh, lengst nord i India, på grensen mot Kina.

– En voldelig konfrontasjon fant sted mandag kveld. Tapet av liv på den indiske siden inkluderer en offiser og to soldater, sa talsmann for den indiske hæren tirsdag.

Sammenstøtet skjedde etter flere uker med økt spenning og utstasjonering av flere tusener ekstra soldater på hver side av grensen.

Konfrontasjonen kom mindre enn to uker etter at Indias utenriksdepartement opplyste at landet hadde inngått enighet med Kina for å finne en fredelig løsning på grensekonflikten i Himalaya.

