Indonesia stenger nettet i Papua-provinsen for å stanse rasistisk rykteflom

Indonesia har blokkert nettilgangen i provinsen Papua for å hindre at mengder med rasistiske og krenkende innlegg skal føre til flere voldelige opptøyer.

De siste dagene har sosiale medier i Indonesia vært fulle av vitser og rasistiske innlegg rettet mot den svarte befolkningen i Papua. Indonesiske myndigheter har tidligere i uken sørget for å forsinke nettilgangen i provinsen, men fra onsdag kveld har nettet vært helt stengt.

Opptøyer og demonstrasjoner har denne uken lammet flere byer i det som er Indonesias største provins. Bygninger er påtent, og det har vært gatekamper mellom politiet og demonstranter.

Protestene brøt ut etter at over 40 studenter fra Papua ble pågrepet i Indonesias nest største by Surabaya i Øst-Java forrige lørdag. Flere videosnutter som viser at indonesiske politifolk og soldater kaller studenter fra Papua for «aper» og «hunder», har siden sirkulert på nettet.

For å dempe uroen har regjeringen i Jakarta sendt 1.200 ekstra politifolk og soldater til provinsen, og torsdag var situasjonen relativt rolig. Om lag 45 demonstranter er pågrepet.

Torsdag marsjerte nesten 100 studenter fra Papua til forsvarshovedkvarteret i Jakarta med plakater der det sto «Vi er ikke aper» og med krav om uavhengighet for provinsen.

Papua er en tidligere nederlandsk koloni vest på Ny-Guinea, der befolkningen skiller seg fra indonesiere flest både når det gjelder etnisitet og kultur. Indonesia tok kontroll over området på midten av 1960-tallet.

Misnøyen med indonesiske myndigheter har i flere tiår ført til et ulmende opprør i provinsen.

(©NTB)