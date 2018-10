Indonesia vurderer å la raserte landsbyer forbli massegraver

Indonesiske myndigheter vurderer å la raserte landsbyer, ødelagt av tsunami- og jordskjelvkatastrofen, forbli massegraver.

Sikkerhetsminister Wiranto sier myndighetene har diskutert med lokale ledere og religiøse ledere om når de hardest rammede områdene kan bli betegnet som massegraver.

– Vi må ta en beslutning om når leteaksjonen kan avsluttes. Så må vi se om områdene blir stående som massegraver, sa Wiranto fredag kveld.

Så langt er 1.658 mennesker funnet døde etter katastrofen.

I landsbyen Balaroa, der det kraftige skjelvet gjorde at jorden ble til en seig, flytende masse, har redningsarbeidere måtte bruke masker for å holde unna stanken av død. Åtte dager etter katastrofen begynner håpet om å finne overlevende å svinne.

– Det er ingen overlevende her. Vi finner bare lik, hele tiden, sier sersjant Syafaruddin.

I Petobo, en annen landsby som mer eller mindre er utslettet, er søket etter overlevende formelt avsluttet.

Jordskjelvet og tsunamien for en drøy uke siden rammet provinshovedstaden Palu og områdene rundt på øya Sulawesi. FN anslår at nærmere 200.000 mennesker har behov for umiddelbar nødhjelp etter katastrofen.

