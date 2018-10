Indonesisk passasjerfly styrtet minutter etter takeoff

Redningsmannskaper er på vei etter at et passasjerfly fra flyselskapet Lion Air styrtet minutter etter avgang fra Jakarta i Indonesia mandag morgen.

Flyet, som er av typen Boeing 737-800, tok av fra den internasjonale flyplassen i Jakarta rundt klokka 6.20 lokal tid mandag og skal ha styrtet i havet rundt 13 minutter senere, ifølge The Guardian.

– Det er bekreftet at det har styrtet, sier Yusuf Latif, talsperson for de nasjonale lete- og redningsenhetene mandag.

Passasjerflyet, flight JT610 skulle fra Jakarta til Pangkal Pinang i Indonesia. Flyet skal ha forsvunnet nær Karawang i provinsen Vest-Java. Det er ikke kjent hvor mange som var om bord på flyet, men flymodellen kan ifølge The Guardian ta 200 passasjerer.

– Vi kan bekrefte at et av våre fly har mistet kontakt, uttaler talsperson for Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, som sier at de ikke har nøyaktig posisjon for hvor flyet forsvant.

Rednings- og letemannskaper er sendt til det aktuelle området.

Lion Air er et av de største lavprisselskapene i Indonesia.

