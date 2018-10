Indonesisk øy rammet av nytt jordskjelv

Et nytt jordskjelv rammet den indonesiske øya Sulawesi tirsdag, knappe to uker etter at tusenvis døde som følge av et annet skjelv.

Tirsdagens skjelv ble målt til en styrke på 5,2 med en dybde på 10 kilometer. Episenteret lå 5 kilometer nordøst for øya, ifølge talsmann Sutopo Nugroho i landets katastrofemyndigheter.

– Skjelvet kjentes kraftig i fem sekunder, sa han.

Innbyggere i Palu sier folk fikk panikk og løp ut i gatene. Det er så langt ikke meldt om personskader eller ødeleggelser.

28. september ble øya rammet av et svært dødelig skjelv som også utløste en tsunami. 1.948 mennesker er så langt bekreftet omkommet, men tallet er ventet å stige kraftig mens letingen etter savnede fortsetter.

