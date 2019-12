Ingen enighet om kvotehandel på klimakonferanse

FNs klimakonferanse i Madrid er over, to dager på overtid. Resultatet skuffet de fleste. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

FNs klimakonferanse i Madrid er over, to dager på overtid, uten at det ble oppnådd enighet om et mer detaljert regelverk for kvotehandel.

Etter to uker med intense forhandlinger om hvordan man best skal bekjempe global oppvarming, rundet utsendingene fra 196 land av FNs klimakonferanse en vag slutterklæring som etterlyser høyere ambisjoner når det gjelder kutt i skadelige utslipp. Klimakonferansen, kjent som COP25, skulle etter planen ha vært avsluttet fredag, men først ved lunsjtider søndag ble det satt punktum. Delegatene erkjente da at det ikke lot seg gjøre å oppnå enighet om et mer detaljert regelverk for kvotehandel, basert på artikkel 6 i Parisavtalen. Forhandlingene om dette blir nå utsatt til neste klimakonferanse, som skal holdes in Glasgow i Skottland om et års tid. Miljøvernorganisasjoner og aktivister anklager verdens rikeste land for å vise liten vilje til å forplikte seg til kraftigere kutt i utslipp av skadelige klimagasser.