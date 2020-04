Ingen enighet om regjeringssamarbeid i Israel

Benjamin Netanyahus og Benny Gantz har ikke blitt enige om et regjeringssamarbeid innen fristen midnatt. Det kan bety et fjerde valg på to år.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Forhandlingsdelegasjoner fra Netanyahus Likud-parti og Gantz' parti Blått og hvitt forsøkte onsdag kveld å bli enige om en kriseløsning som innebærer dannelse av en ny samlingsregjering. Dersom ikke fristen ble nådd, slo president Reuven Rivlin fast at han sender oppgaven videre til Knesset. Enhver folkevalgt har 21 dager på å få støtte fra 61 av de 120 representantene i nasjonalforsamlingen for å kunne danne en regjering. Det gjør at Israel nærmer seg sitt fjerde valg siden april 2019. Dersom den utvalgte folkevalgte mislykkes i å danne en regjering innen to uker, eller ikke får flertall, går israels befolkning på nytt til stemmeurnene. (©NTB)

Reklame Enorme prisforskjeller til tross for rekordbillig strøm