Ingen nye koronadødsfall i Danmark siste døgn

Det er ikke rapportert om noen koronarelaterte dødsfall i Danmark det siste døgnet, opplyser danske myndigheter fredag.

Dermed er det totale tallet på døde fortsatt 561, slik det var torsdag.

11.230 personer har testet positivt på koronaviruset siden utbruddet startet, ifølge Statens Serum Institut. 9.764 av disse har kommet gjennom infeksjonen.

Danmark bruker ikke begrepet friskmeldte. En overstått infeksjon innebærer at man 14 dager etter å ha fått bekreftet smitten ikke er innlagt på sykehus eller død.

Det er tredje gang på to måneder at Danmark opplever et døgn uten registrerte dødsfall blant personer som er bekreftet smittet av viruset.

Antall pasienter innlagt på sykehus er nå 119, tre færre enn torsdag. Av disse er 23 innlagt på intensivavdelinger, 19 av dem i respirator.

Det hardest rammede området i Danmark er hovedstadsområdet og resten av Sjælland. Det ser bedre ut på Jylland og Fyn der under 30 personer er innlagt på sykehus.

(©NTB)