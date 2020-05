Ingen nye koronadødsfall registrert i Danmark

Danmark har ikke registrert noen koronarelaterte dødsfall det siste døgnet. Det er første gang siden 22. mars.

Antallet sykehusinnleggelser var fredag falt til 137, noe som er 10 færre enn dagen før.

Det er det siste døgnet registrert 78 nye smittetilfeller i Danmark, noe som bringer det samlede smittetallet opp til 10.791, opplyser danske helsemyndigheter. Det er bare sjette gang på de siste 50 dagene at det er påvist under 100 nye smittetilfeller på et døgn.

Statens Serum Institut (SSI), som fører koronastatistikken, påpeker at mangelen på dødstall i fredagens oversikt kan skyldes forsinkelser i registreringen. Myndighetene har til sammen registrert 537 dødsfall i forbindelse med koronasmitte.

På Facebook kaller helseminister Magnus Heunicke fredagens statistikk for en milepæl.

– Jeg er så takknemlig og glad for dette resultatet. Epidemien er her stadig, men det her er en god dag, skriver ministeren på Facebook og sender «gode tanker til alle pasienter og pårørende».

Det er nå 368.889 personer som er testet for koronaviruset i Danmark. 8.805 av dem som testet positivt, regnes for å være friskmeldte, ettersom de to uker etter å ha blitt smittet, ikke er død eller innlagt på sykehus.

– Takk til alle i vårt samfunn for å ha bidratt til at vi nå er i en situasjon der epidemien er under kontroll, og det er null dødsfall i løpet av det siste døgnet, sier helseminister Heunicke fra Socialdemokratiet.

