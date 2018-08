Ingen overlevende funnet under nattens leting i Genova

Redningsarbeidere har holdt på for andre natt på rad uten å finne overlevende blant de massive betongblokkene fra den sammenraste brua i Genova.

Det offisielle tallet på døde er 39, mens 16 andre er påført skader av varierende alvorlighetsgrad. For ni av dem er situasjonen kritisk. Innenriksminister Matteo Salvini sa sent onsdag kveld at det trolig ligger flere omkomne under betongen og armeringsjernet.

Statsminister Giuseppe Conte har erklært en tolv måneders kriseperiode for å komme til bunns i ansvarsforhold og sette i verk tiltak for å sikre andre bruer.

De 39 dødsofrene er alle identifisert. En seremoni for å markere tragedien vil bli holdt lørdag, som også blir nasjonal sørgedag.

Conte øremerket fem millioner euro til det umiddelbare redningsarbeidet, og han har lovet å oppnevne en spesialkommissær som skal følge gjenoppbyggingen av det berørte området under brua.

Over 30 personbiler og tre lastebiler falt 45 meter rett ned da en av de V-formede brostøttene ga etter og en lang seksjon av brua kollapset tirsdag. Mange av de omkomne var familier på ferietur.

En sjåfør som rakk å bremse i tide, forteller til italienske medier at styrtregn og dårlig sikt gjorde at mange kjørte langsomt og dermed fikk tid til å reagere. I fint sommervær ville trolig mange flere biler forsvunnet i dypet.

