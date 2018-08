Ingen tidsplan for USAs varslede fredsplan for Midtøsten

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton erkjenner at det ikke finnes noen tidsplan for Trump-administrasjonens lenge varslede fredsplan for Midtøsten.

Under et besøk i Jerusalem framholdt Bolton onsdag at det er gjort «store framskritt», men han vil verken si noe om hva fredsplanen medfører, eller når den vil bli offentliggjort.

Tjenestemenn i administrasjonen til president Donald Trump har lenge lovet den mest omfattende fredsplanen for Midtøsten noensinne, en plan de mener vil løse den israelsk-palestinske konflikten.

Palestinerne har på sin side antydet at de anser en amerikansk fredsplan som meningsløs ettersom Trump har anerkjent Jerusalem som israelsk hovedstad og flyttet den amerikanske ambassaden til byen.

(©NTB)

Mest sett siste uken