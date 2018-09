Ingen ville reise seg for Kate (32) som sto og ammet på toget

Småbarnsmor og blogger irriterer seg over friske mennesker som ikke tilbyr sitteplassen sin.

De aller fleste som har reist med kollektivtrafikk i rushtiden, har trolig opplevd en situasjon hvor «ingen» reiser seg og tilbyr sitteplass til en eldre mann, en gravid kvinne eller en funksjonshemmet person som åpenbart trenger å sitte.

De heldige reisende som faktisk har sitteplass, er ofte fordypet i det som skjer på mobilskjermen, og legger trolig ikke merke til omgivelsene sine.

Kanskje noen til og med bruker mobiltelefonen som påskudd for å slippe å ta stilling til andre medpassasjerers behov.

En britisk småbarnsmor og blogger fikk selv merke dette på kroppen, og tok et oppgjør i et innlegg hun har postet på Facebook og Instagram.

Kate Hitchens hevder hun ble tvunget til å stå og amme babyen sin på et stappfullt tog fordi ingen av de andre passasjerene tilbød henne sitteplass.

Det skal ha skjedd midt i rushtiden på et tog mellom Wickford og London tirsdag, melder BBC.

- Hva har skjedd med verden?

Nå har 32-åringen oppfordret folk til å være snillere mot hverandre.

«Hva har skjedd med verden når en mor må stå oppreist på et tog i bevegelse og amme en seks måneder gammel baby på ti kilo som vrir og vender på seg?» skriver hun i innlegget som har fått over 1000 likes og 230 kommentarer i skrivende stund.

«Poenget er ikke at jeg synes det var vanskelig fordi jeg ammet, men at ikke en eneste person tilbød en mor, som bærer på et lite barn, et sete i løpet av tre holdeplasser. Det burde ikke være nødvendig å måtte spørre.»

Tok på hodetelefoner og lukket øynene

Videre skriver småbarnsmoren at situasjonen gjorde henne både forlegen og frustrert, og at hun ikke ville spørre noen om å reise seg.

«Jeg lager ikke noe stor sak ut av å amme, og jeg prøver å være diskré, men alle kunne se hva jeg gjorde.»

Hitchens skriver også av at hun ble fysisk ukomfortabel av situasjonen fordi det var vanskelig å amme gutten stående på et fullstappet tog som var i bevegelse.

«Dette handler ikke om hvorvidt man ammer eller gir melk på flaske, men det handler om å være snill og vise vanlig høflighet,» skriver hun.

Først mot slutten av den 35 minutter lange togturen, var det noen som reiste seg for småbarnsmoren.

«Da en hyggelig kvinne omsider reiste seg og tilbød meg setet sitt, var det en annen kvinne som satt seg ned, tok på seg hodetelefoner og lukket øynene.»

Ruter: - Vis hensyn

Kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen, oppfordrer reisende på T-bane og buss til å vise hensyn overfor medpassasjerer som åpenbart har behov for å sitte.

- Det er viktig å være bevisst på sine medpassasjerer. Kanskje det er noen som trenger setet mer enn deg selv. Det er viktig å vise hensyn, sier Dahl Johansen til Nettavisen.

Kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Øystein Dahl Johansen.

- Min generelle erfaring som kollektivreisende er at folk som regel er ganske flinke til å reise seg for andre. Men det er mange som bruker mobiltelefon, stirrer ned i den og er kanskje ikke like oppmerksom på sine omgivelser, sier han.

- En oppfordring til dem som av ulike grunner trenger å sitte, er å prikke noen på skulderen, si unnskyld og spørre om å få sitte, legger han til.

- Er det enkelte reisende som har krav på sitteplass på T-banen eller bussen, Dahl Johansen?

- Det er ingen som har krav på sitteplasser, men på buss er det noen seter som er reservert for handikappede, eldre og andre som trenger det mer enn andre reisende.

Dahl Johansen sier at Ruter har tidligere kjørt holdningskampanjer for å gjøre reisende bevisste på nettopp denne problemstillingen.

«Jeg kan ikke forstå at man ikke vil tilby en foreldre med barn et sete. Neste gang du ser noen med et barn på et tog, hvis du er frisk og i fysisk stand til det, så vær snill og tilby setet ditt til dem,» avslutter Hitchens innlegget.

