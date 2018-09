Innbrudd på Arlanda flyplass - skal ha fått med seg millionutbytte

Tyvene kjørte gjennom et gjerde på flyplassen og stjal mobiltelefoner fra et lagerlokale.

Politiet i Stockholm jakter på flere personer etter et sjokkbrekk på et lagerlokale på Arlanda flyplass. Gjerningspersonene kjørte en bil gjennom et gjerde og kastet ut såkalte spanske ryttere for å hindre politiet i å ta opp forfølgelsen etter innbruddet. Politiet ble varslet klokka 03.10, melder Aftonbladet.

I en oppdatering fra politiet klokka 07.30 opplyses det at det er et ukjent antall mobiltelefoner som skal være stjålet. Ingen er så langt pågrepet.

Politiet opplyser at de fortsetter jakten etter gjerningspersonene gjennom avhør, tekniske undersøkelser på åstedet, et kjøretøy som sto igjen og kontroll av overvåkingskameraer.

Vakthavende befal hos politiet i Stockholm, Tomas Ibstedt, sier til Aftonbladet at det skal ha vært flere gjerningspersoner og at de forlot stedet i to mørke Audi-biler.

Aftonbladet skriver at det skal dreie seg om verdier for 6,5 millioner kroner som er stjålet. Dette er ikke bekreftet av politiet.

03 september 03.11, Stöld/inbrott, Sigtuna Ett fordon har körts genom grindar till en lagerlokal på Arlanda. https://t.co/oq1w4DmEHi — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 3. september 2018

