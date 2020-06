Innfører portforbud før Trumps folkemøte

Myndighetene i Tulsa i Oklahoma har innført portforbud i sentrum av byen forut for president Donald Trumps store folkemøte lørdag.

Portforbudet trådte i kraft torsdag kveld og varer til klokka 6 lørdag morgen. Så blir det innført igjen idet folkemøtet er ferdig og fram til søndag morgen kl. 6. Området som omfattes av portforbudet, ligger i Tusla sentrum, der Trumps folkemøte holdes.

Det er ventet at over 100.000 mennesker vil delta på folkemøtet. Helsemyndigheter og andre er svært kritiske og peker på faren for koronasmitte.

Lokale myndigheter forbereder seg også på et stort antall demonstranter som vil protestere mot Trump. Det er satt opp barrikader flere steder i byen, og mange butikker og serveringssteder har spikret lemmer foran vinduer og dører for å hindre plyndring og ødeleggelser.

Folkemøtet har møtt stor motbør, ikke bare for at det først skulle holdes fredag 19. juni, på Juneteenth, merkedagen for slutten på slaveriet i USA, men også fordi Trump valgte Tulsa.

Byen var åsted for raseopptøyene i 1921, som regnes som det verste tilfellet av rasistisk motivert vold i amerikansk historie.

