Innledende resultater gir stort flertall for ny grunnlov i Chile

Et overveldende flertall er for å skrive ny grunnlov i Chile, viser tidlige resultater fra folkeavstemningen.

Etter at 11 prosent av stemmene er talt opp, sier hele 77,26 prosent at de er for ny grunnlov, opplyser landets valgkommisjon.

Den nåværende grunnloven ble skrevet i perioden da landet ble styrt av militærdiktaturet til general Augusto Pinochet – fra 1973 til 1990.

Mange mener den bidrar til sosial ulikhet, blant annet ved at den ikke fastslår at det er statens ansvar å gi borgerne helsehjelp og utdanning.

Meningsmålinger har på forhånd vist at over 70 prosent av chilenerne støtter en ny grunnlov, mens kun 17 prosent vil beholde Pinochet-tidens grunnlov.

(©NTB)