Interfax: Lavrov avlyser Berlin-besøk

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avlyser en planlagt tur til Berlin tirsdag, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Meldingen kommer etter at et svensk og et fransk laboratorium mandag bekreftet at opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Navalnyj er innlagt på sykehus i Berlin, der han er i bedring.

Tysklands statsminister Angela Merkel, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og andre vestlige ledere har krevd at russiske myndigheter forklarer seg i saken. Den tyske regjeringen har også antydet at saken kan få konsekvenser for byggingen av gassrørledningen Nord Stream 2 under Østersjøen.

(©NTB)