Internasjonal etterforskning etter funn av 39 døde i England

De 39 ofrene ble funnet inne i en kjølekonteiner på en lastebil på et industriområde i byen Grays øst for London tirsdag. Onsdag var lastebilen med de døde flyttet til et annet sted, så politiet kan jobbe uforstyrret med å identifisere dem. Foto: Stefan Rousseau/ PA via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)