Interpols tidligere leder, kinesiske Meng Hongwei, er dømt til 13 og et halvt års fengsel i Kina.

Det opplyser en kinesisk domstol til flere medier tirsdag.

I sommer sa Meng seg skyldig i å ha mottatt over 2 millioner dollar i bestikkelser.

Han sa opp stillingen som øverste sjef for Interpol etter at han ble pågrepet under et besøk i hjemlandet i oktober 2018.

(©NTB)