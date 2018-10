Investeringsforum åpnet i Riyadh i skyggen av drapet på Khashoggi

Saudi-Arabia holder en tredagers investeringskonferanse til tross for at mange næringslivstopper ikke vil delta på grunn av Khashoggi-drapet.

Drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi har utløst et vell av avlysninger. Så sent som mandag trakk Siemens' toppsjef seg, men avlysningene begynte allerede for et par uker siden. Både vestlige næringslivstopper, IMF-topp Christine Lagarde og medier som skulle sponset konferansen, har meldt avbud.

Blant dem som likevel vil delta, er sjefen i et russisk investeringsfond, Kirill Dmitrijev og toppsjefen i det franske oljeselskapet Total, Patrick Pouyanne. Begge skal tale på åpningsdagen.

Ingen norske delegasjoner er til stede, opplyste Finansdepartementet og Utenriksdepartementet til Klassekampen i forrige uke.

Konferansen holdes på hotellet Ritz-Carlton i hovedstaden Riyadh. Det var her flere saudiarabiske samfunnstopper satt innesperret i november i fjor etter at de ble pågrepet i forbindelse med det myndighetene kalte en antikorrupsjonskampanje. Observatører mente at det i realiteten dreide seg om en utrenskningskampanje iverksatt av kronprins Mohammed bin Salman.

Khashoggi forsvant etter at han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Saudi-Arabia blånektet først for at landet hadde noe med forsvinningen å gjøre, men i helgen endret myndighetene forklaring og sa at Khashoggi ble drept ved en «feiltakelse».

Khashoggi regnet ikke seg selv som dissident, men han var sterkt kritisk til bin Salman og bodde i selvalgt eksil i USA.

(©NTB)

Mest sett siste uken