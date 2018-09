Investorer krever erstatning i milliardklassen fra Volkswagen

Investorer krever nesten 90 milliarder kroner i erstatning fra Volkswagen i forbindelse med utslippsskandalen. Rettssaken begynner mandag.

Retten i Braunschweig skal ta stilling til om konsernet varslet markedene raskt nok om at millioner av dieselbiler var programmert til å vise for lave utslipp under testing.

– Vi er overbevist om at vi gjorde det vi skulle, sier Volkswagens advokat Makus Pfüller.

Motpartens advokat, Andreas Tilp, mener at investorene opererte for lenge i uvitenhet om viktig informasjon i markedet.

På grunn av enorm interesse for saken blant saksøkere, tilskuere og medier er den flyttet fra det lokale rettshuset til et mye større, kommunalt forsamlingslokale. Hele 13 dager er satt av til saken, spredd utover fra nå til slutten av året.

