IOM: Minst 34 migranter druknet i Middelhavet

Minst 34 migranter, to av dem barn, druknet da de var på vei fra Marokko til Spania, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

– Båten har drevet siden søndag med 60 personer om bord. Minst 34 har druknet, mens det ser ut til at 26 overlevde, sier talsperson Joel Millman i IOM til Reuters. Opplysningene kommer fra Marokkos marine og den spanske organisasjonen Caminando Fronteras. Sistnevnte sier migrantene ventet i over 36 timer på hjelp i den delvis sunkne båten.

Det marokkanske innenriksdepartementet bekrefter at minst 11 personer er funnet omkommet.

Marokkanske myndigheter har pågrepet kapteinen på båten, som skal være en tenåring.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) la i starten av september fram en rapport som viser at 1.600 personer har omkommet eller forsvunnet i sine forsøk på nå Europa via Middelhavet i 2018.

(©NTB)

Mest sett siste uken