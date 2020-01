Irak bekrefter at Iran varslet angrep på forhånd

Iran varslet på forhånd nattens rakettangrep mot to amerikanske militærbaser, opplyser kontoret til Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi.

– Vi mottok en offisiell muntlig beskjed fra Iran om at det iranske svaret på likvideringen av Qasem Soleimani var begynt eller ville begynne om kort tid, og at angrepet ville begrense seg til steder der det befant seg amerikanske styrker i Irak, men uten at disse ble spesifisert, heter det i en kunngjøring.

Iran avfyrte 22 missiler mot to amerikanske militærbaser i Irak natt til onsdag, den ene av dem Ain al-Asad-basen i Anbar-provinsen der rundt 70 norske soldater er stasjonert. Landene i den USA-ledede koalisjonen i Irak har ikke meldt om drepte eller sårede etter angrepene.

(©NTB)