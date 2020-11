Irak stenger leirer for internflyktninger

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland etterlyser en plan fra irakiske myndigheter, som tømmer leirene for internt fordrevne og gjør over 100.000 mennesker hjemløse, midt oppe i koronapandemien og med vinteren for døra. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: (NTB scanpix)