Irakisk Kurdistan holdt parlamentsvalg

Velgere i irakisk Kurdistan har avlagt stemme i et nytt parlamentsvalg i den selvstyrte regionen. Valgresultatet er ikke ventet før om 72 timer.

Valglokalene stengte som planlagt klokken 17 norsk tid. Valgkommisjonen sier oppmøtet var litt bedre enn ventet, sett i lys av at valgkampen har vekket lite entusiasme i regionen. Det endelige valgresultatet forventes innen 72 timer.

Valget skal ha gått smertefritt sett bort fra at et par mindre hendelser. Et par væpnede menn skal blant annet ha prøvd å avgi stemme uten å ha riktige papirer med seg.

Over 3 millioner velgere hadde stemmerett ved valget i irakisk Kurdistan, som omfatter de tre nordligste provinsene i Irak. Innbyggerne kunne velge blant 673 kandidater fra 29 politiske bevegelser til forsamlingen, som har 111 mandater. Elleve av setene er reservert for religiøse og etniske minoriteter – fem til turkmenere, fem til kristne og ett til armenerne.

Regionen opplever fortsatt en økonomisk krise året etter en mislykket folkeavstemning om uavhengighet som skapte raseri i Bagdad.

Det som skulle være et framstøt for uavhengighet etter at kurderne hadde spilt en viktig rolle i å slå tilbake IS, ble i stedet en katastrofe da Iraks myndigheter kalte avstemningen ulovlig, innførte økonomiske sanksjoner og sendte militære styrker for å ta kontroll over oljefeltene som var grunnlaget for regionens økonomi.

President Massud Barzani gikk av etter den mislykkede folkeavstemningen, men hans parti KDP ventes likevel å bli størst igjen. Det rivaliserende partiet PUK har sagt at de vil boikotte resultatet av søndagens på grunn av fusk, skriver Reuters.

