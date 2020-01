Irakisk milits ruster seg til kamp

Moqtada al-Sadr, den militante sjiapredikanten med millioner av følgere i Irak, reaktiverer sin fryktede milits etter USAs droneangrep i Bagdad.

45 år gamle Sadr har de siste årene hatt suksess som populistisk politiker, og hans politiske allianse nyter stor makt i Iraks nasjonalforsamling.

Sadrs milits, Mahdi-hæren, var lenge den mest fryktede motstanderen for de amerikanske okkupasjonsstyrkene i Irak og har også ligget i krig med irakiske regjeringsstyrker. Militsen ble offisielt oppløst for over ti år siden, men det antas at Sadr når som helst kan mønstre hundrevis om ikke tusenvis av svartkledde krigere.

– Krigere, spesielt de fra Mahdi-hæren, må være klare, tvitrer Moqtada al-Sadr etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani og flere irakiske militstopper natt til fredag.

Blant de drepte var nestleder Abu Mahdi al-Muhandis i den mektige irakiske militsorganisasjonen Hashed al-Shaabi, også kjent som Folkets mobiliseringskomité.

Motstandsfolk må nå være klare til kamp, lyder beskjeden fra en kommandant i den paramilitære organisasjonen.

– Alle motstandskrigere må være klare, for rett foran oss står en erobring, og en stor seier venter oss, sier Qais al-Khazali i en håndskrevet beskjed som nyhetsbyrået AFP har sett.

Khazali leder den pro-iranske sjiamilitsen Asaib Ahl al-Haq, som inngår i Hashed al-Shaabi, som består av en rekke militser som får iransk støtte.

