Irakiske styrker åpner ild mot demonstranter

Irakiske sikkerhetsstyrker har igjen åpnet ild mot demonstranter i oljebyen Basra, dagen etter at seks mennesker ble drept under protester.

Irakere har de siste to månedene protestert mot regjeringen på grunn av elendige offentlige tjenester og arbeidsledighet.

Onsdag skjøt sikkerhetsstyrker i Basra i Sør-Irak skarpe kuler og tåregass i møte med flere tusen demonstranter utenfor provinsmyndighetenes hovedkvarter.

Statsminister Haider al-Abadi sa tidligere i uka at han hadde gitt ordre om at «ingen ekte kuler» skal avfyres under demonstrasjonene.

Protestene i Basra brøt ut 8. juli og er rettet mot økt arbeidsledighet og elendige offentlige tjenester. Siden har det vært demonstrasjoner i flere byer i Sør-Irak, samt i hovedstaden Bagdad.

(©NTB)

Mest sett siste uken