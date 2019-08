Iran advarer mot USA-ledet flåtestyrke i Persiabukta

EN USA-ledet flåtestyrke i Persiabukta vil være en kilde til utrygghet, advarer Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

USA har bedt sine allierte om å bidra til en flåtestyrke i Persiabukta, for å beskytte skipstrafikken gjennom Hormuzstredet mot det de hevder er iransk aggresjon.

Storbritannia er hittil det eneste landet som har sagt seg villig til å delta, og Iran advarer mot følgene av en slik flåtestyrke.

– Persiabukta er en viktig livslinje og derfor en nasjonal sikkerhetsprioritet for Iran, som lenge har sørget for maritim sikkerhet, skriver Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif på Twitter.

– Ethvert nærvær av utenforstående vil derfor per definisjon være en kilde til utrygghet, til tross for propagandaen. Iran kommer ikke til å nøle med å sørge for egen sikkerhet, fortsetter Zarif.

