Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria

Iran godtar ikke at Tyrkia etablerer et permanent militært nærvær nordøst i Syria, sier en talsmann for iransk UD.

– Vi er imot at Ankara etablerer militærposter i Syria, sier talsmannen Abbas Mousavi ifølge Reuters. – Dette spørsmålet må løses på diplomatisk vis. Syrias integritet må respekteres, sier han. Iran er en nær alliert av Syrias president Bashar al-Assad og tilbyr seg å legge til rette for samtaler mellom syriske kurderne, regimet i Damaskus og Tyrkia, for å etablere sikkerhet langs grensa mellom Syria og Tyrkia. Tyrkiske regjeringsstyrker innledet 9. oktober en militæroffensiv nordøst i Syria, for å drive bort kurdisk milits og etablere en 30 kilometer bred «sikkerhetssone» på syrisk side av grensa. Sikkerhetssonen skal ifølge Tyrkia i hovedsak voktes av tyrkiskstøttet milits. Etter press fra USA gikk Tyrkia før helga med på å innstille angrepene i fem dager, mot at den kurdiske militsen innen tirsdag kveld trakk seg ut av området. Tilbaketrekkingen ble for alvor innledet søndag. (©NTB)