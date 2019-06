Iran advarer USA mot bruk av militærmakt

Amerikanske krigsskip i Persiabukta er nå innen rekkevidde for iranske raketter, advarer en av ayatolla Ali Khameneis nære rådgivere.

– Det første skuddet som blir avfyrt i Persiabukta vil få oljeprisen til å stige til over 100 dollar fatet, advarer Yahya Rahim Safavi.

– Dette vil være utålelig for USA, Europa og amerikanske allierte som Japan og Sør-Korea, sier han til Reuters.

President Donald Trump har de siste månedene trappet opp retorikken mot Iran og hevder at landet utgjør en økende trussel mot amerikanske interesser i regionen.

I forrige måned sendte USA et hangarskip og bombefly til regionen, og de kommende ukene vil 1.500 amerikanske soldater følge etter.

Målet er å sende et klart budskap til Iran om at «ethvert angrep på amerikanske eller alliertes interesser vil bli møtt med nådeløs kraft», opplyste hans nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Bolton har i flere tiår tatt til orde for at USA bør angripe Iran militært, blant annet i 2015 i et innlegg under tittelen «Bomb Iran» i The New York Times.

Iran avviser anklagene fra USA og hevder Trump-administrasjonen driver psykologisk krigføring.

