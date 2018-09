Iran anklager jihadistiske separatister for terrorangrep

Iranske myndigheter anklager det de omtaler som jihadistiske separatister for terrorangrepet i byen Ahvaz, der 24 personer ble drept i helgen.

Ahvaz ligger sør for Teheran og er hovedsakelig befolket av etniske arabere. Lørdag åpnet flere angripere ild mot en militærparade som ble arrangert til minne om starten på krigen mellom Iran og Irak for 38 år siden.

Det iranske etterretningsdepartementet skriver tirsdag i en uttalelse at fem medlemmer av terrorgruppa er identifisert. Det står også at gruppa er knyttet til grupperinger med «jihadistiske separatister», og at disse er støttet av «arabiske reaksjonære land».

Ifølge meldingen er skjulestedet til angriperne funnet, og 22 personer pågrepet.

– Utenlandske sponsorer og støttespillere til denne terrorhandlingen er også blitt identifisert. Mer informasjon vil komme når tiden er inne, heter det i uttalelsen.

(©NTB)

