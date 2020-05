Iran bekymret for oppblussing av koronasmitte

Iranske myndigheter melder om økende koronasmitte og er bekymret for at en ny bølge er i ferd med å utvikle seg.

Onsdag ble det registrert 1.680 nye smittetilfeller i landet, og totalt har antall smittede nå passert 100.000.

Allerede i april kom de første meldingene om at utbruddet kunne være i ferd med å bygge seg opp igjen. Det ble gjengitt i en parlamentsrapport, som kritiserte regjeringen for å ha handlet for tregt.

– Vi har sett en økende trend i de siste tre-fire dagene, sa en talsmann for helseministeriet onsdag.

(©NTB)