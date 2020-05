Iran ber USA om fangeutveksling uten betingelser

Iran er klar for en betingelsesløs fangeutveksling med USA som følge av frykt for at noen av fangene kan dø under koronautbruddet, melder iranske medier.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

En talsmann for regjeringen i Teheran, Ali Rabiei, sier til nettstedet Khabaronline.ir at Iran er klar til å diskutere en utveksling for alle fangene. – Men USA har så langt nektet å svare, legger han til. – Vi håper at siden utbruddet av covid-19 truer livene til iranske borgere i amerikanske fengsler, vil den amerikanske regjeringen sette liv foran politikk, sier Rabiei. Han sier også at Iran holder den amerikanske regjeringen ansvarlig for helsen til iranske fanger. De siste månedene har iranske medier meldt at flere iranere sitter fengslet i USA, blant annet den 60 år gamle professoren Sirous Asgari. Blant amerikanere som sitter fengslet i Iran, er Michael White, som ble pågrepet i juli 2018 mens han var i Iran for på besøke en kjæreste. (©NTB)