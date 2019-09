Iran: Boltons avgang er et tegn på at USAs sanksjoner er mislykket

Et klart tegn på at USAs sanksjoner mot Iran er mislykket, lyder Irans kommentar etter at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton fikk sparken.

– Marginaliseringen av Bolton og det at han deretter er fjernet, er ikke tilfeldig, men et klart tegn på at USAs strategi med maksimalt press har lidd nederlag, skriver den iranske tjenestemannen Hesameddin Ashena på Twitter. Ashena er en av president Hassan Rouhanis medarbeidere. (©NTB)