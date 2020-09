Iran distanserer seg fra henrettelsen av bryter

Demonstranter har samlet seg i Teheran 25. juni 2018. Det var i forbindelse med denne protestbølgen at den kjente iranske bryteren ble pågrepet og tiltalt for blant annet drap. Sist lørdag ble han henrettet tross kraftige protester både i Iran og internasjonalt. Foto: Iranian Labor News Agency via AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Den iranske regjeringen fraskriver seg ansvaret for henrettelsen av bryteren Navid Afkari, som ble dømt til døden for drap, men som hevdet at han var uskyldig.

– Dette er ikke innenfor regjeringens ansvarsområde, sier talsperson Ali Rabiei til avisen Etemad tirsdag. Han sier at henrettelsen i siste instans var avgjørelsen til drapsofferets familie. Ifølge retten drepte Afkari en etterretningsagent under en demonstrasjon i Shiraz i 2018. Henrettelsen sist lørdag har vakt sterke reaksjoner både i Iran og utlandet. Ifølge iranske myndigheter tilsto Afkari drapet, men familien hans og menneskerettsorganisasjoner mener at tilståelsen ble presset fram under tortur. De mener også at han ble rettsforfulgt fordi han var en kjent idrettsmann som våget å kritisere regjeringen. Han var iransk mester i bryting, og var blant de mange iranerne som demonstrerte mot myndighetene og de stadig vanskeligere levekårene i landet i 2018. Rett etter demonstrasjonene ble han pågrepet og siktet for en rekke forbrytelser, blant annet for å ha vanæret landets øverste leder og for å ha «ført krig mot Gud». Iransk rettsvesen har et system der det er opp til offerets familie om gjerningspersonen skal dømmes til døden eller ikke. (©NTB)