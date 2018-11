Iran-eksperter usikre på norsk-iranerens tilknytning

Eksperter er uenige om hvilken av Irans 16 etterretningsorganisasjoner den fengslede norsk-iraneren eventuelt kan ha vært på oppdrag for i Danmark.

Politiets Efteretningtjeneste (PET) i Danmark hevder den 39 år gamle norsk-iraneren planla attentat mot medlemmer av Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), bosatt i Danmark.

PET hevder også at mannen har klare bånd til iransk etterretning, men har ikke gitt noen ytterligere detaljer om dette. Både mannen selv og iranske myndigheter avviser anklagene.

Iran-eksperter er uenige om hvilken av Irans 16 etterretningsorganisasjoner den fengslede norsk-iraneren i så fall kan ha vært på oppdrag for.

Revolusjonsgarden

Forskeren Alex Vatanka ved Middle East Institute i Washington mener at det er umulig å fastslå, mens Ali Alfoneh ved Arab Gulf State Institute er sikker i sin sak.

– Jeg er ikke i tvil om at det er Revolusjonsgarden som står bak operasjonen i Danmark, sier han til Danmarks Radio.

– Iran er berømt for å drive spionasje mot flyktninger i Europa, og Danmark er absolutt ikke noe unntak. Det skjer ikke bare fra ambassaden, det skjer også fra kulturinstitusjoner og religiøse sentre, som på en eller annen måte er knyttet til den iranske stat, sier Alfoneh.

Rivaliserende tjenester

Av Irans 16 etterretningsorganisasjonene, er det to som er store. Den ene tilhører departementet for indre sikkerhet og etterretning og er underlagt president Hassan Rouhani, mens den andre tilhører den mektige Revolusjonsgarden. Disse to tjeneste samarbeider ikke, men er ifølge Alfouneh rivaler.

– Det kan være i Revolusjonsgardens interesse å bringe presidenten i forlegenhet. Og det er nettopp det de har gjort, sier han til Danmarks Radio. Vatanka er enig.

– Attentatet kan være planlagt av fiender av Rouhani, som ønsker å undergrave ham ved å gjennomføre et provoserende angrep på europeisk jord, sier han.

(©NTB)

Mest sett siste uken